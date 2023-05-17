2023/05/17 | 13:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُدين 5 رجال بارتكاب جريمة سطو جريئة على متحف "القبو الأخضر" عام 2019 في ألمانيا، لكن بعض القطع الأثرية المسروقة لا تزال مفقودة.تقرير مراسل CNN فريدريك بلايتن يستعرض لكم التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من أكثر السرقات جرأة وبعض اللصوص طلقاء.. كل ما قد تود معرفته عن نهب متحف "القبو الأخضر" بألمانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من أكثر السرقات جرأة وبعض اللصوص طلقاء.. كل ما قد تود معرفته عن نهب متحف "القبو الأخضر" بألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).