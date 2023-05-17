فيان دخيل : وزارة الهجرة تمارس سياسة التجويع و الحصر مع النازحين الايزيديين

2023/05/17 | 13:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك صرحت النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل و الممثلة عن قضاء سنجار في البرلمان العراقي على ان وزارة الهجرة تمارس سياسة التجويع و الحصر مع النازحين الايزيديين.و بحسب دخيل فإن وزارة الهجرة تستخدم عودة النازحين لاجندات سياسية و تمارس عودة قصرية بعدم السماح لوزارة العمل بتخصيص رواتب للنازحين العاطلين …

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