اسبوع من الاحداث و الاجتماعات الايزيدية في هولندا

2023/05/17 | 13:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد قاسم – ايزيدي 24 قامت اللجنة الدولية للمفقودين (ICMP) باقامة فعالية بالتعاون مع منظمة فريدة العالمية بعنوان “رفع مستوى الوعي حول المفقودين الإيزيديين للعائلات في أوروبا”.وكان من بين الحضور عائلات المفقودين والناجين والناجيات ومنظمات المجتمع المدني الايزيدية ونشطاء حقوق الإنسان والسلطات العراقية ، بما في ذلك خبراء من مؤسسة الشهداء – مديرية حماية …

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