مدربة إيرانية تفتح النار على اتحاد الكرة العراقي

2023/05/17 | 13:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت المدربة السابقة لمنتخبنا الوطني لكرة الصالات شاهناز ياري، الاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب عدم منحها مكافأة الفوز بلقب بطولة غرب آسيا أسوة بباقي أعضاء ولاعبي الفريق.

وقالت ياري في تدوينة على “فيسبوك” إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، سيدفع اليوم مكافأة بطولة غرب آسيا في بغداد وجميع أعضاء الفريق ويجب شكر الاتحاد العراقي على الفترة الطويلة في دفع المكافأة”.

وأضافت أن “المدربين الإيرانيين لهذا الفريق العراقي الذي فاز ببطولة غرب آسيا، ليس لديهم علم ولم يمنحونا الأموال وهذا التصرف غير مهني للغاية وغير أخلاقي”.

يذكر ان ياري قادت العراق لتحقيق لقب بطولة غرب آسيا للمرة الاولى في التأريخ وكان الاتحاد العراقي قد فسخ عقدها بسبب عدم وجود استحقاقات للمنتخب النسوي حتى عام 2025.

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