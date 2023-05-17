في العراق، نظام انتخابي جديد وحكومة فاسدة

2023/05/17 | 14:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فيكتوريا ستيوارت جولي كاتبة بريطانية شهد قانون الانتخابات العراقي إصلاحا آخر في أواخر مارس، فيما شكّل استمرارا لنمط يتكرر إثر كل دورة انتخابية.وعاد نظام التصويت الآن إلى نظام التمثيل...أكمل القراءة ←

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