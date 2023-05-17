“الناس على دين الملوك” أم “كيفما تكونوا يولى عليكم”

2023/05/17 | 14:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ادهم الشبيب الجدلية المطروحة بهذه الصيغة غير ذات ضرورة أو ان التناقضية المفترضة هنا غير ذات وجود في حقيقتها .الموضوع أشبه ب (البيضة من الدجاجة أم الدجاجة من البيضة)...أكمل القراءة ←

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