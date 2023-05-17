تشكيل مجلس تحقيقي بحق أحد ضباط شرطة البصرة

2023/05/17 | 14:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنوجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق احد ضباط شرطة البصرة.

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