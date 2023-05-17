ضبط أوليات 685 قرضاً بقيمة 5 مليارات دينار  لم تسدد في مصرف حكومي بالبصرة

2023/05/17 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، ضبط أوليات (685) قرضاً بقيمة خمس مليارات دينار لم تسدد في مصرف حكومي بمحافظة البصرة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وبحسب بيان تلقته (بغداد اليوم) بأنَّ "فريقاً من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة انتقل إلى مصرف الرافدين - البصرة 2".

وأكدت" تمكُّنه من ضبط جردٍ بالقروض غير المُسدَّدة منذ العام ٢٠٠٨ البالغ عددها (٦١٨) قرضاً والممنوحة بصلاحيَّة مدير الفرع، والبالغة قيمتها (٤،٠٢٩،٠٠٠،٠٠٠) أربع ملياراتٍ وتسعة وعشرين مليون دينارٍ عراقيٍّ".

واوضحت أنَّ" الفريق ذاته ضبط أيضاً جرداً بالقروض التي لم تُسدَّد منذ العام (٢٠٠٧) والتي مُنِحَت بصلاحية الإدارة العامَّة" مشيرةً إلى أنَّ "عدد القروض بلغ (٦٧) قرضاً بقيمة (١،٢٦٥،٠٠٠،٠٠٠) مليار ومائتين وخمسةٍ وستين مليونا".

ولفتت الى أنَّ "شعبة القروض في المصرف ما زالت متلكئة باستحصال هذه القروض".

وأضافت أنَّ "ملاكات المديريَّة ضبطت – في عمليَّةٍ منفصلةٍ - القرض الخاصَّ بأحد المقترضين البالغة قيمته (٣٠،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار عراقي؛ لقيام فرع مصرف الرافدين في المحافظة بتزوير تواقيع الكفيل الموجودة بإضبارة القرض، واستخدام مستمسكاته الشخصيَّة"، مُنبّهة إلى أنَّ "الكفيل لم يقمْ بكفالة صاحب القرض أمام المصرف".

"وتمَّ تنظيم محضري ضبط أصولي بالعمليَّتين، اللتين نُفِّذتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُبرزات على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المقصرين"، وفقا للبيان.

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