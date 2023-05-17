"قبيلة السعدون" ترفع دعوى قضائية ضد قائد شرطة البصرة (وثيقة)

2023/05/17 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

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رفعت قبيلة السعدون، دعوى قضائية بحق قائد شرطة البصرة قاسم راشد العتابي على خلفية الإساءة "الخادشة" للحياء بحق العشائر.

أدناه نص عريضة الشكوى:

وفي وقت سابق، كشفت قبيلة السعدون العريقة، عن قيامها برفع دعوى قضائية ضد قائد شرطة البصرة اللواء قاسم العتابي على خلفية الإساءة "الخادشة" للحياء بحق العشائر.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) إنه "في تمام الساعة التاسعة مساءا من يوم 13/5/2023، عقد مؤتمر من قبل قيادة شرطة البصرة برئاسة اللواء قاسم راشد العتابي وبحضور كافة مدراء مديريات واقسام قيادة الشرطة"، مبينا انه "عند طرح مواضيع وامور تخص اوامر القبض والجريمة الأخيرة التي حصلت في قضاء الزبير والتي على إثرها تم قتل معاون قضائي فيها قبل ايام، تهجم قائد الشرطة مباشرة وبصوت عالي مستخدماً الفاظاً نابية (تعذر على بغداد اليوم ذكرها حفاظا على الذوق العام)".

وأشار الى أنه "خلال ذلك صمت الحاضرين من ضباط ومدراء البصرة الجالسين، فيما جاء الرد من العميد الشيخ محمد ناصر السعدون أحد مشايخ السعدون في البصرة /مدير شرطة قضاء المديّنة داخل المؤتمر ".

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