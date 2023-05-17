شاهد بالفيديو.. مباشر | كلمة محمد شياع السوداني خلال الاجتماع التنسيقي للمجلس العربي للسكان والتنمية

2023/05/17 | 14:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ECSSbzrDSbI

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