"العيش على المعثرات " في مباراة النجف وكربلاء

2023/05/17 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:تيسير سعيد الاسدي

" العيش على المعثرات" هو منهج الكسالى

يبدو ان نادي النجف وبعد خسارته امام

نادي كربلاء مؤخرا بنتيجة 2-1 بدأ ينتهج

هذا الدور في الحصول على نقاطه بالدوري

الممتاز!! من خلال رفع شكو

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