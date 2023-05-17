2023/05/17 | 14:10 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:تيسير سعيد الاسدي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العيش على المعثرات " في مباراة النجف وكربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
" العيش على المعثرات" هو منهج الكسالى
يبدو ان نادي النجف وبعد خسارته امام
نادي كربلاء مؤخرا بنتيجة 2-1 بدأ ينتهج
هذا الدور في الحصول على نقاطه بالدوري
الممتاز!! من خلال رفع شكو
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العيش على المعثرات " في مباراة النجف وكربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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