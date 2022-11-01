الداخلية تكشف بالارقام اعداد الملقى عليهم القبض من تجار المخدرات وكمية ما بحوزتهم من مخدرات خلال 200 يوما

2023/05/17 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات

في وزارة الداخلية باشراف شخصي ومباشر

من قبل وزير الداخلية السيد عبد الامير

الشمري من تاريخ تولي مهام عمله في 1/11/2022

ولغاية 1/5/2023 عمليات امنية نوعية ضمن

محافظة

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