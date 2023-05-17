منظمات دولية: ارتفاع أحكام الإعدام.. وتصاعد

2023/05/17 | 14:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنظمة الحقوقية الدولية:الزيادة الحادّة في أحكام الإعدام ترجع بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في عدد العمليات المسجّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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