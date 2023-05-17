إطلاق النسخة الأولى من أسبوع الموضة المصري بأزياء مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة

2023/05/17 | 14:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت شعار "الماضي والحاضر والمستقبل"، شهدت مصر فعاليات النسخة الأولى من أسبوع الموضة المصري، بمشاركة العديد من مصممي الأزياء والأكسسوارات والمجوهرات المصريين، بالإضافة إلى تنظيم معارض خاصة بمدارس الأزياء المحلية والدولية.

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