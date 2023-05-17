مباحثات عراقية هولندية لورقة التوصيات الخاصة بمشروع العدالة بالعراق

2023/05/17 | 14:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، مع سفير مملكة هولندا لدى العراق، هانس ساندي، اليوم الأربعاء، ورقة التوصيات الخاصة بمشروع العدالة بالعراق.

وذكر بيان لمجلس القضاء، أن “القاضي زيدان استقبل اليوم، سفير مملكة هولندا لدى العراق هانس ساندي رفقة ممثل مركز البيان للدراسات والتخطيط علي طاهر الحمود”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء جاء لتقديم ومناقشة ورقة التوصيات الخاصة بمشروع العدالة في العراق وفق برنامج مدعوم من السفارة الهولندية”.

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