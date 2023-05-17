"مجلس أوروبا" يسعى لإنشاء آلية لتقدير حجم الضرر الذي أحدثته روسيا في أوكرانيا

2023/05/17 | 14:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم قادة أوروبا، الأربعاء، القمة التي عقدت على مدار يومين، حيث وضعوا اللمسات الأخيرة لإنشاء نظام لتقدير حجم الأضرار التي أحدثتها روسيا خلال الحرب في أوكرانيا، أملا في إجبار موسكو على تعويض الضحايا والمساعدة في عملية إعادة الإعمار عقب انتهاء الصراع.

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