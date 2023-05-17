الاتحاد الآسيوي يحقق في اشتباكات وعنف في مباراة بين إندونيسيا وتايلاند

2023/05/17 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنوم بنه (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأربعاء أنه يحقق في “أعمال عنف” شابت نهائي الرجال في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا، تخللتها عدة اشتباكات وأربع بطاقات حمراء.فازت إندونيسيا على تايلاند 5-2 بعد التمديد الثلاثاء في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، في مباراة شهدت اشتباكات بين لاعبين ومدربين من كلا الفريقين.[…]

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