2023/05/17 | 14:35 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: ضبط أوليات قروض بقيمة 5 مليارات دينار لم تسدد بمصرف حكومي في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/17 | 14:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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