مكافآت وإجازة.. شاهد احتفالات الصقور بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العراق

2023/05/17 | 15:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية، كواليس احتفالات الفريق بعد فوزه على الشرطة وبلوغ ربع نهائي كأس العراق.وقرر مدرب الفريق مؤمن سليمان منح الفريق إجازة لليوم الأربعاء، فيما قررت الهيئة الإدارية مكافأة اللاعبين مادياً على هذا الفوز.وتغلب القوة الجوية على الشرطة بركلات الترجيح (7-6) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 […]

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شاهد احتفالات الصقور بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العراق أولاً على ايرث نيوز.

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