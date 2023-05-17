رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل السفير الهولندي

2023/05/17 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

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بغداد / إعلام القضاءاستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الاربعاء الموافق 17/ 5/ 2023 سفير مملكة هولندا لدى العراق السيد هانس ساندي رفقة ممثل مركز البيان للدراسات والتخطيط الدكتور علي طاهر الحمود لتقديم ومناقشة ورقة التوصيات الخاصة بمشروع العدالة في العراق وفق برنامج مدعوم من السفارة الهولندية.

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