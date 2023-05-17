الحكيم يدعو إلى إجراء مسح شامل للفئات المستحقة للإعانة الاجتماعية

2023/05/17 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، إلى إجراء مسح شامل للفئات المستحقة للإعانة الاجتماعية.

وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأخير، التقى اليوم في مكتبه، وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي"، مبيناً أنه "تم الاستماع لجهود وزارة العمل في ملفات الرعاية الاجتماعية وتشغيل العاطلين واستثمار الطاقات البشرية في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق الأمن الاجتماعي".

وشدد الحكيم بحسب البيان على "ضرورة وصول الإعانة الاجتماعية إلى مستحقيها"، داعياً إلى "مسح شامل للوصول إلى كل الفئات المستحقة، ومنح العاطلين عن العمل والمشاريع الصغيرة قروضا تسهم في تحسين واقعهم المعاشي مع أهمية دعم مخرجات هذه المشاريع وتفضيل العامل منها على المتلكئ".

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