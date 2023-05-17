2023/05/17 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

انطلقت اعمال الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 32 في المملكة العربية السعودية بمشاركة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

واكدت مصادر إعلامية "انطلاق الاجتماع التحضيري للقمة العربية في جدة على مستوى وزراء الخارجية العرب".

ويشارك العراق الى جانب الدول العربية الاخرى في القمة العربية الـ32 المنعقدة في جدة، الى جانب سوريا التي عادت لمقعدها في الجامعة العربية بعد انقطاع دام سنوات طويلة.

وتنعقد القمة المرتقبة في 19 مايو/ أيار الجاري، بمشاركة سوريا، وهو الملف الأبرز، الذي يُعنون التوجه الحالي نحو "تصفير الأزمات" في المنطقة، بالتوازي مع الاتفاق السعودي - الإيراني وما يرافقه من عمليات تهدئة في المنطقة.

كما يمثل الجانب الأمني، ومكافحة الإرهاب في المنطقة أولوية كبيرة، في ظل تداعيات الأزمة العالمية، ومواقف الدول العربية من الأزمة في أوكرانيا، والتي خلقت بعض الفتور مع واشنطن ودول الغرب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة العراق.. افتتاح أعمال القمة العربية الـ 32 في جدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة العراق.. افتتاح أعمال القمة العربية الـ 32 في جدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).