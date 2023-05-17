الدهلكي يعلن حسم زيادة رواتب الصحوات وتضمينها في موازنة 2023

2023/05/17 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اليوم الاربعاء، حسم زيادة رواتب الصحوات وتضمينها في موازنة 2023.

وقال المكتب الإعلامي للدهلكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي ومسؤولي قواطع الصحوات في ديالى سعد جبار الدليمي وقيس عبود الدليمي التقى وزير الدفاع ثابت العباسي".

وأكد الدهلكي بحسب البيان "حسم ملف زيادة رواتب الصحوات من ( 250 الف ) الى ( 500 الف ) وتم تضمينها ضمن موازنة عام 2023 الخاصة بوزارة الدفاع".

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