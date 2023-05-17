المنافذ الحدودية تعلن المباشرة بتطبيق خدمة

2023/05/17 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الأربعاء، حسم جميع أعمال الهيئة لتفعيل نظام الترانزيت، فيما حددت رسومه.

وقال الوائلي، إنه "بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حسمت هيئة المنافذ الحدودية أعمالها في ما يخص تفعيل نظام النقل العابر للحدود (الترانزيت)"، مؤكداً "استئناف العمل ودخول وخروج العديد من الشاحنات الأجنبية من مختلف المنافذ الحدودية".

وأوضح، أن "هذه الإجراءات كانت تحت إشراف حكومي مباشر، من أجل تفعيل موقع العراق الجغرافي وبيان أهميته في انتقال البضائع عبر أراضيه إلى دول الجوار والعالم"، منوهاً بأنها "رسالة إيجابية عن مدى توفر الاستقرار الأمني، فضلاً عن تحقيق الإيرادات وتعظيمها".

وأضاف، أن "هيئة المنافذ الحدودية تعمل وفق خطة مرسومة ومدروسة تتناغم وتسير على خطى المنهاج الحكومي"، مشيرا إلى أن "هناك العديد من الإجراءات في مختلف المجالات، سيتم اتخاذها بما يؤدي إلى الارتقاء بواقع العمل نحو الأفضل".

ولفت إلى، أن "الرسوم التي تستحصل مقابل خدمة (الترانزيت) هي 35 دولاراً"، مؤكداً أن "الإجراءات تسير بانسيابية عالية، وبدون أي تعقيدات"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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