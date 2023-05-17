هل رواتب الموظفين في خطر؟

2023/05/17 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الأربعاء، أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل رغم العجز "الكبير" في الموازنة.

وقال كوجر، إنه "على الرغم من العجز المالي الكبير في الموازنة إلا أن المصاريف التشغيلية والرواتب مؤمنة بصورة كاملة ولا توجد أي خطورة من هذه الناحية".

وأضاف كوجر في تصريح لـ"الفرات نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "هناك احتمالية لارتفاع أسعار النفط وتقليل العجز كما هو الحال في احتمالية هبوطها".

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