2023/05/17 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

الأمن الوطني يلقي القبض على (10) متهمين

بالإرهاب في محافظات عدة

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إستكمالاً لجهود جهاز الأمن الوطني في

ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابي،

تمكنت مفارزنا في (٤) محافظات وإستناداً

لمعلومات

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