2023/05/17 | 15:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، ضبط أوليات (685) قرضاً...

ظهرت المقالة مئات القروض قيمتها خمسة مليارات دينار لم تسدد في مصرف حكومي بالبصرة أولاً على المسلة.

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