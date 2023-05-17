2023/05/17 | 15:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: مثل 5 اشخاص بينهم امرأة أمام القضاء في ألمانيا، اليوم...

ظهرت المقالة ألمانيا..



محاكمة 5 أشخاص بتهمة التخطيط لخطف وزير الصحة والإطاحة بالحكومة أولاً على المسلة.

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