مديرية استخبارات وأمن النجف تطيح بأربعة من تجار ومروجي المخدرات

2023/05/17 | 15:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية استخبارات وأمن النجف، القبض على أربعة من تجار ومروجي المخدرات في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان أن “مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الأشرف، تمكنت من الإطاحة بأربعة من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة النجف الأشرف”.

وأشارت إلى “تدوين أقوالهم بدائياً وقضائياً وإيقافهم وفق أحكام المادة (28) مخدرات”.

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