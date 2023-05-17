الامن القومي يبحث إجراءات المحضر الأمني بين العراق وإيران

2023/05/17 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، في أربيل إجراءات المحضر الأمني بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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