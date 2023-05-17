2023/05/17 | 15:31 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برسوم 35 دولاراً.. العراق يطبق نظام الترانزيت بمنافذه الحدودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/17 | 15:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برسوم 35 دولاراً.. العراق يطبق نظام الترانزيت بمنافذه الحدودية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برسوم 35 دولاراً.. العراق يطبق نظام الترانزيت بمنافذه الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).