السليمانية.. معاقبة رجل قام بإيذاء قرد في سوق بيع الحيوانات

2023/05/17 | 15:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل من يتعامل مع الطيور والحياة البرية سيعاقب وفق القانون.

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