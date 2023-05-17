حمى الذهب في لبنان 

2023/05/17 | 15:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أستيقظ صباحاً، وقبل أن أفعل أي شيء، حتى قبل أن أقول صباح الخير لخطيبتي أو أهلي، أفتح تطبيقات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار على هاتفي، لأرى التوجه هذا اليوم، من بعدها يبدأ نهاري، فإن كان سعر الذهب منخفضاً اتجه إلى التاجر لأشتري، وان كان مرتفعاً اكتفي بالمراقبة لمتابعة اتجاهه والرقم الذي سيحققه".

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