2023/05/17 | 15:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يطالب بزيادة تخصيصات تنمية الاقاليم الى 10 ترليون لاعمار المحافظات الاشد فقرا المركز الخبري الوطني.

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