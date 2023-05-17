اتحاد أدباء العراق يحتفي بمنجز كتّاب وشعراء

2023/05/17 | 15:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الزمان: احتفى الاتحاد العام للكتاب والادباء العراقيين وبالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي في قاعة المركز ببغداد وضمن موسمه الثقافي، بمنجز وسيرة عدد من الشخصيات الأدبية.وشارك في الاحتفاء مجموعة من الكتاب، وهم د.جاسم محمد صالح المختص بشؤون مسرح الطفل والروائي والفنان اسعد الهلالي والشاعرة منى السبع والشاعرة نجاة عبد الله.وقدم الاعلامي والشاعر […]

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