ما هي أبرز اتجاهات السفر لعام 2023؟ خبير يوضح

2023/05/17 | 15:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد قطاع السّفر ارتفاعًا بمستوى "السّفر الانتقامي" بعد 3 أعوام من جائحة "كوفيد-19"، كما أنّه يشهد ظهور وجهات جديدة مثيرة للاهتمام بفضل عدد النّاقلات منخفضة التّكلفة التي دخلت إلى السّوق.وشرح دين ويكس، كبير مسؤولي الرّحلات الجويّة في "Wego"، اتّجاهات السّفر البارزة الأخرى لعام 2023 في مقابلة مع موقع CNN بالعربية على هامش معرض سوق السّفر العربي 2023 بدبي.

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