البيئة : اطلاق الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية 2023 خطوة جادّة للحد من المشاكل البيئية

2023/05/17 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي ان اطلاق الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، تعد احدى الاجراءات الهامة لاستيعاب الزيادات السكّانية في العراق وخطوة جادة للحد من المشاكل البيئية التي تسببها الكثافة السكّانية في البلاد .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير البيئة في حفل اطلاق الوثيقة اليوم الاربعاء الذي افتتح فعالياته رئيس مجلس الوزاء السيد محمد شياع السوداني، حيث بيًن وزير البيئة إن المرحلة الراهنة تمثل تغييرا نوعيا ايجابيا للمجتمع الذي يشكل 54%‎ منه من الفئة المنتجة وهي نسبة كبيرة ومعاصرة لتطورات العلوم والتكنولوجيا الحديثة وبات واضحا لدى كل الوزارات والجهات التي ترعى هذه الفئات ذات علم ودراية بالادوار المطلوبة في تحقيق وثيقة المساهمة الوطنية الخاصة بالمعالجات لاثار التغير المناخي والشراكة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة .

وياتي اطلاق الوثيقة الوطنية بالتزامن مع الاجتماع التنسيقي بين الدول اعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية في جامعة الدول العربية الذي تحتضنه العاصمة بغداد للمدة من ١٧ – ١٨ أيار ٢٠٢٣.

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