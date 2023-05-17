2023/05/17 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..قائد شرطة البصرة يطلب اعفاءه والداخلية العراقية تؤكد تجاوزه السياقات

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قائد شرطة البصرة يطلب اعفاءه والداخلية العراقية تؤكد تجاوزه السياقات قناة التغيير الفضائية.

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