البيئة : اطلاق الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية 2023 خطوة جادّة للحد من المشاكل البيئية

2023/05/17 | 16:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي ان اطلاق الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، تعد احدى الاجراءات الهامة لاستيعاب الزيادات السكّانية في العراق وخطوة جادة للحد من المشاكل البيئية التي تسببها الكثافة السكّانية في البلاد .جاء ذلك خلال مشاركة وزير البيئة … Readmore

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