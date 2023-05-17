السوداني يعطي الضوء الأخضر لفتح 13 ملف فساد في محافظة عراقية (تفاصيل)

2023/05/17 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال القيادي في الاطار التنسيقي، تركي جدعان، اليوم الاربعاء، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعطى ضوءاً أخضر بفتح 13 ملف فساد في محافظة ديالى".

وذكر جدعان لـ(بغداد اليوم)، أن "نصف أزمات ديالى هي بسبب الصراعات التي خلقها الفساد ونهب المال العام من خلال مشاريع وهمية اسهمت في خلق (حيتان) و(مليارديرية)، تحوّل كل منهم أشبه بالإقطاعيات التي لا تتهاون في فعل أي شي من أجل بقاء مصالحها".

وأضاف، أن "السوداني ادرك في زيارته لبعقوبة في آذار الماضي خطورة الفساد في ديالى وتأثيره في الملف الأمني" لافتا الى انه (رئيس الوزراء) اعطى توجيهات بفتح 13 ملف فساد مهم وخطير في المحافظة"، على حد قوله.

وأشار الى ان "فتح ملف الفساد في ديالى سيطيح بأسماء مهمة متورطة بنهب المال العام" مؤكدا بان المحافظة لن تستفر ما دامت افة الفساد تنخر في بعض مؤسساتها الحكومية".

وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني، زار محافظة ديالى في 8 آذار الماضي، على رأس وفد عسكري وخدمي حكومي.

ووجه السوداني بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى المحافظة ديالى، وقال خلال الزيارة، أن :"البعض لا يروق له توجه الحكومة نحو تفعيل النشاط الاقتصادي، ويحاول إشغالها في تفاصيل أخرى بعيدة عن ذلك".

وأكد :"لن نبقى متفرجين على ما يحصل، ولا توجد إرادة فوق إرادة القانون، ولا توجد خطوط حمراء مهما كانت الأسماء والعناوين".

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