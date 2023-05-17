الأمن الوطني يعتقل 10 متهمين بالإرهاب في 4 محافظات

2023/05/17 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الأربعاء، القاء القبض على 10 متهمين بالإرهاب في أربع محافظات.

وذكر بيان لجهاز الامن الوطني تلقته (بغداد اليوم) أنه "استكمالاً لجهود جهاز الأمن الوطني في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابي، تمكنت مفارزنا في 4 محافظات واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة من إلقاء القبض على (10) متهمين بالإرهاب".

وأضاف البيان “حيث نفذت مفارزنا في محافظة نينوى مذكرات قبض قضائية بحق (4) متهمين بالإرهاب بعد متابعة ميدانية دقيقة أفضت للتوصل إلى مكان تواجدهم الدقيق، فضلاً عن استدراج (2) آخرين بكمين محكم في غربي نينوى".

وأشار الى أن "المفارز في محافظات (بغداد، والأنبار، وديالى) أطاحت بـ (4) مطلوبين وفق المادة 1/4 إرهاب".

وأوضح أنه "تم إحالة المتهمين بعد تدوين إفادتهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".





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