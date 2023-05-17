الإطاحة بأربعة من تجار ومروجي المخدرات في النجف

2023/05/17 | 16:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية استخبارات وأمن النجف، اليوم الأربعاء، القبض على أربعة من تجار ومروجي المخدرات في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الأشرف، تمكنت من الإطاحة بأربعة من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة النجف الأشرف".وأشارت إلى "تدوين أقوالهم بدائياً وقضائياً وإيقافهم وفق أحكام المادة (28) مخدرات".

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