شاهد بالفيديو.. السوداني يطلق الوثيقة الوطنية المحدّثة للسياسة السكانية في العراق

2023/05/17 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gV2R4ekcodo

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