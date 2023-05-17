معركة النزاهة أشد ضراوة من الإرهاب

2023/05/17 | 16:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.أحمد حبيب خبط العباسي

مر العراق بعد عام 2003 بمنعطفات كثيرة

ومتشعبة خلفت خرابا واسعا على مستويات

عدة، و دمرت العديد من البنى التحتية

التي كان يجب لها اليوم أن تكون في طور

التقدم على مستوى ال

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