قطار يربط الهند بالخليج وإسرائيل.. خطة أمريكية لاحتواء تمدد النفوذ الصيني!

2023/05/17 | 16:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوجود الصيني في الشرق الأوسط أصبح

حقيقة لا جدال فيها، وتسعى أمريكا

لمواجهته من خلال سكك حديدية تربط

الخليج بالهند وإسرائيل، فهل تضاهي

مشاريع الحزام والطريق؟

كانت السنوات الأخيرة قد شهدت صعوداً

صيني

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