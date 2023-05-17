مجلس الأمن يعقد جلسة بشان الوضع في العراق الخميس المقبل

2023/05/17 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد مجلس الأم الدولي، جلسة بشأن الوضع في العراق يوم غد الخميس.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراقي في تغريدة على “تويتر” إن “مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة بشأن الوضع في العراق يوم غد الخميس الساعة 10 صباحا بتوقيت نيويورك (5 مساء بتوقيت بغداد)”.

وأضافت أنه “من المتوقع أن تقدم الممثلة الأممية الخاصة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت إحاطة بشأن التطورات في العراق وبشأن يونامي”.

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