وزير الخارجية السعودي يرحب بمشاركة سوريا في القمة العربية المرتقبة

2023/05/17 | 16:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رحب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بمشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة المقرر عقدها بمدينة جدة السعودية في التاسع عشر من مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الـ32، الذي بدأ منذ قليل اليوم الأربعاء.وخلال الاجتماع تسلم الوزير السعودي رئاسة القمة العربية من نظيره الجزائري […]

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