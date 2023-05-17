2023/05/17 | 16:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نحن جئنا بكم ونحن نخرجكم: رسالة غضب من واشنطن والفصـ*ـائل تلوح بالتصعيد | اخبار الثالثة 2023/5/17) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8j6v8FGCSpM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نحن جئنا بكم ونحن نخرجكم: رسالة غضب من واشنطن والفصـ*ـائل تلوح بالتصعيد | اخبار الثالثة 2023/5/17) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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