2023/05/17 | 16:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، على ضرورة أن يكون...

ظهرت المقالة رئيس هيئة النزاهة: نأمل أن يكون العراق والإمارات يداً واحدة لملاحقة الفاسدين أولاً على المسلة.

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