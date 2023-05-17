2023/05/17 | 16:38 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرم لبنان اتفاقيتين للحصول على مزيد من إمدادات الوقود من العراق، في وقت تواجه فيه بيروت صعوبات لتعزيز إنتاج الكهرباء لمساعدتها على الخروج من أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان يبرم اتفاقيتين للتزود بالنفط من العراق لتشغيل معامل الكهرباء) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان يبرم اتفاقيتين للتزود بالنفط من العراق لتشغيل معامل الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).